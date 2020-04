El mundo del fútbol festeja el Día Internacional del Arquero y uno de los guardavallas más experimentados de nuestro balompié lo disfrutó realizando un video TikTok que se hizo viral entre los internautas. Hablamos de Leao Butrón, portero de Alianza Lima, que fue sorprendido por su esposa utilizando la famosa aplicación.

El capitán de Alianza Lima ya ha sorprendido a sus seguidores con algunas publicaciones por redes sociales, pero esta vez causó furor entre los usuarios del TikTok.

La esposa del arquero lo convirtió en el protagonista de ‘Esperancita’, una parodia que es viral en estos días de cuarentena a través de la app.

Leao Butrón tomó con gran sentido del humor la ‘travesura’ de su señora esposa y compartió el video en su cuenta oficial de Instagram; provocando infinidad de comentarios entre sus seguidores.

Leao Butrón: despedida se alargaría

Leao Butrón confesó que su planificación de terminar su carrera este 2020 podría verse alterada con la paralización del torneo peruano a causa de la propagación del coronavirus en el Perú.

“Se había programado un partido de despedida para el 19 de diciembre pero no sé si la Liga 1 acabará antes de ese mes y no sé lo que pueda pasar. Yo tengo contrato con Alianza. Si no se da este año, no creo que haya problemas en que sea más adelante”, manifestó Leao Butrón en una transmisión a través de la cuenta de Facebook del Comando Sur.