“Dicen que pagan bien”: Jean Deza bromea con la posibilidad de entrar a EEG [VIDEO]

Al igual que otros futbolistas aislados en sus casas por la pandemia del coronavirus, dos de los jugadores de Alianza Lima (Jean Deza y Beto da Silva) decidieron realizar una transmisión en vivo a través de Instagram para distraerse y entretener a sus seguidores con divertidas anécdotas.

Durante el streaming, ambos atacantes del conjunto ‘blanquiazul’ se mostraron un poco preocupados por la paralización de la Liga 1, que hasta el momento no tiene una fecha clara para su resurgimiento. En ese sentido, los jugadores ‘íntimos’ revelaron a qué se dedicarían si el fútbol no continúa.

“Si no hay fútbol, ¿a qué nos vamos a dedicar?”, se cuestionó Jean Deza. “Por mi parte, he empezado a leer libros a ver si aprendo otras cosas. Pero tranquilo, el fútbol va a seguir, esto no va a parar. (...) es de las pocas cosas que sabemos hacer bien. No sé cómo sería mi vida sin el fútbol”, respondió Beto da Silva.

Jean Deza bromeó con entrar a Esto es guerra

Luego de algunos segundos, el exatacante de Sporting Cristal le dijo a su compañero de equipo que podría ser bailarín o integrante del programa reality Esto es guerra.

La respuesta del polémico delantero —suspendido por Alianza Lima— no se hizo esperar. “¿En una orquesta, no? Con toda la gente. También armar vasitos en Esto es guerra, dicen que pagan bien”, resaltó Jean Deza con un tono de burla.