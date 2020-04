Hansell Riojas, defensa de Sport Boys, aclaró el presunto altercado que tuvo con Pablo Bengoechea y los dirigentes cuando jugaba en Alianza Lima. El defensa ‘blanquiazul’ quedó desconvocado para las dos finales contra Binacional en la temporada 2019, luego de haber cometido una indisciplina después de las semifinales ante Sporting Cristal.

El técnico uruguayo Bengoechea explicó en su momento que no volvería a usar a Riojas. “Por un tema personal conmigo y la decisión de no contar con él es mía”, había dicho el estratega. En una entrevista para la Revista Blanquiazul, Riojas contó su verdad y se mostró arrepentido por el error que cometió cuando formada parte del plantel ‘íntimo’.

“Sí, cometí un error, es lo más obvio porque de no haberlo hecho, hubiese podido estar. De verdad, les pido perdón de corazón a todos, haya hecho lo que haya hecho, no tiene la importancia de la magnitud sino la actitud. Me equivoqué en un momento que no debí hacerlo. No tuve ningún altercado con el técnico, con algún dirigente, simplemente estuve en un momento donde no tenía que estar y no era la hora correcta. Me equivoqué”, dijo Riojas.

“Yo eso lo he dejado en el pasado, claro que todo esto me trajo consecuencias. He pasado momentos y meses muy difíciles, pero estoy saliendo de esto. Se han dicho un montón de cosas, la falta los implicados la saben”, agregó.

El jugador de 28 años aseguró que está experiencia vivida en Alianza Lima le ha ayudado a crecer e insistió con las disculpas a los hinchas ‘blanquiazules’. “Espero que me puedan perdonar porque yo ya lo hice conmigo. Estoy en una etapa y proceso de cambio, de mejorar como persona también. Para mí es más importante ver lo que está por venir que lo que queda atrás”, concluyó.