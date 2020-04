WWE RAW EN VIVO HOY lunes 13 de abril nuevamente desde las instalaciones del WWE Performance Center de Orlando, Florida una semana después del WrestleMania 36. La transmisión va ONLINE GRATIS TV a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2. Las incidencias con fotos y videos a través de La República.

Drew McIntyre no tiene tiempo para descansar, ya que el lunes pasado el campeonato mundial ante nada menos que El Big Show. El escocés pudo ganar el combate, pero esta noche podrían salirle más rivales e incluso hasta el mismo Brock Lesnar podría sorprenderlo y reclamar su revancha.

Becky Lynch tuvo una discreta aparición en el anterior capítulo de RAW, pues solo ofreció una corta entrevista en la cual elogió a Shayna Baszler y dijo que, si quiere otra lucha, ya sabía dónde encontrarla. Esta noche sí subirá al cuadrilátero y es muy probable que más de una superestrella del roster quiera retarla y también es posible que la ex UFC esté preparando algún ataque.

El siguiente evento de la WWE es Money in the Bank y todo parece indicar que se llevará a cabo otra vez en el Centro de Entrenamiento. Hoy se confirmó que habrá varias contiendas clasificatorias: Asuka vs. Ruby Riott, Kairi Sane vs. Nia Jax, que regresó tras varios meses de estar lesionada y Sarah Logan vs. Shayna Baszler.

The Street Profits siguen firmes como campeones de la división en parejas tras vencer por dos veces consecutivas a Austin Theory y Angel Garza, pero hoy quizás puedan salirle nuevos retadores. Seth Rollins y Kevin Owens tendrán un nuevo cruce de palabras luego de su lucha en WrestleMania.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Los canales dónde se podrá ver el WWE RAW EN VIVO son los siguientes:

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿Dónde se juega el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE RAW es en el el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.