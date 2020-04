Con 15 años, nuestra joven surfista, Kalea Gervasi, tiene muchos sueños por cumplir porque desde niña ha tenido como referente a Sofía Mulanovich y hoy en día recibe consejos de los medallistas de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Lucca Mesinas y Daniela Rosas, y así seguir el camino de la disciplina para lograr el éxito.

Kalea, campeona nacional sub-14, campeona semillero 2018 y campeona nacional Interescolar ya sabe lo que es representar al país en el extranjero, logrando estar en el puesto 16 del Isa World Junior Surfing Championship 2019, donde participaron 44 países y con surfistas de 18 años.

Kalea Gervasi Kahan nació el 21 de setiembre del 2004, estudia en cuarto de secundaria en el Markham y balancea el deporte con los estudios. Ella tiene como playas favoritas Puerto Nuevo, Punta Rocas y Baterías.

Kalea sueña despierta. Sus metas inmediatas son estar en el Top 5 el WSL Pro junior Sudamérica, viajar a competir en QS, quedar entre el top 10 en el ISA World Junior Surfing Competition y ganar por lo menos una fecha del circuito WSL pro junior Sudamérica. Y en los objetivos a largo plazo, desea ser campeona mundial del circuito WSL, clasificar a los Juegos Olímpicos, ser campeona panamericana, ganar el mundial junior WSL y ganar el mundial ISA junior. ¿Cómo la ven?

- Estas en camino a ser una deportista de alto rendimiento. ¿Esperas entrar pronto al Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte?

Siempre ha sido mi sueño ser una deportista calificada del IPD. El programa de apoyo que da el Instituto Peruano del Deporte al deportista es súper bueno. Y motiva a los deportistas a que se esfuercen más para lograr sus objetivos. Para mí sería un honor formar parte del programa de apoyo del IPD porque me ayudaría muchísimo para viajar afuera y darle con más fuerza. Sería algo que me empuje con mi deporte y dar todo de mí, me motivaría mucho. Cumpliría una de mis metas y mis sueños.

- ¿Desde cuándo prácticas surf, cómo te iniciaste y quién te motivó?

Practico la tabla desde los 8 años. Todo nació desde que pasaba por la Costa Verde y veía a personas con sus tablas y le insistí a mi mamá para poder probar el deporte. Me inscribieron en la escuela del 'Muelas’ y él mismo me metió a su equipo de avanzados después de 1 año, me comenzó a ir bien. Para mí el mar es una pasión, las personas que más me motivan son mi familia, mi entrenador Luis Eduardo Escudero y me motiva mucho el apoyo de mis auspiciadores.

- ¿Qué referentes tienes en el surf? Cuentános, ¿qué ídolos tienes a nivel nacional e internacional?

Desde pequeña siempre he tenido como referente a Sofía Mulanovich, gracias a ella me comencé a motivar para seguir adelante. Admiro a Daniela Rosas, tengo el orgullo de poder entrenar con ella y aprender de ella, definitivamente es un ejemplo igual que Lucca Mesinas. Bethany Hamilton es un ídolo para mí, porque lo que se propone lo hace, es una gran persona y demuestra que todo es posible. Otro de mis ídolos es Kelly Slater que ha sido 11 veces campeón mundial, es el mejor surfista del mundo, lo admiro mucho.

- ¿Cuáles son las maniobras o técnicas más importantes que realizas cuando enfrentas una competencia?

Lo más importante es la rutina de competencia, siento que la preparación y la práctica es lo principal para salir adelante. Se entrena como compite y se compite como se entrena, uno siempre tiene que dar lo mejor a si sea al entrenar o al competir.

- ¿Qué olas dominas mejor, de qué playa?

Siento que en las olas “campanas” o “beach breaks” puede ocurrir de todo, me acomodan más ese tipo de olas. Estar activo es importante y me gusta eso, siento que es complicado, pero me divierte porque vas de lado a lado para buscar las mejores olas y al moverme pierdo los nervios.

- ¿Qué playa es hasta el momento la que te ha parecido más complicada?

En general los “point breaks” son las olas más complicadas para mí. Son olas que revientan desde adentro y vienen cada cierto tiempo. Uno tiene que tener varias estrategias y algunas veces no vienen las olas, y me comienzo a desesperar. En ese tipo de olas, la paciencia es la clave, uno no puede perder el foco desesperándose. Lo bueno es que he aprendido mucho de estas olas y practicarlas me ayudará a ser cada vez mejor.

- Normalmente, ¿cómo era un día antes de la pandemia?

Los días de semana me iba al colegio, ahora por el tema de la cuarentena todo ha cambiado y es diferente. Salía del colegio, me iba con mi entrenador, Luis Eduardo Escudero, y luego de frente al gimnasio con las rutinas que me mandan. Los fines de semana normalmente era correr tabla libre en verano.

- ¿Qué opinas de las medidas del Gobierno de quedarse en casa?

El Gobierno está haciendo un muy buen trabajo al decirnos que nos quedemos en nuestras casas, si nos unimos todos podemos salir adelante como siempre lo hemos hecho. Tenemos que agradecer a las personas que trabajan por nosotros, como los doctores y policías, lo bueno de esta cuarentena es que el mundo está respirando después de un largo tiempo, los animales están libres y las playas limpias.

- ¿Qué opinas de algunos surfistas que a pesar de la prohibición del Estado se fueron al mar?

Siento que han sido irresponsables, quizá ya se dieron cuenta que está mal y deben quedarse en sus casas cumpliendo las reglas. Espero que hayan aprendido de su error, es difícil no correr tabla, pero tenemos que tener paciencia, yo también tengo todas las ganas de meterme al mar, pero tenemos que quedarnos en casa y ser pacientes para que esto pase pronto.

- ¿Qué es el mar para ti?

Para mí el mar es todo, es mi pasión, fuente de felicidad y tengo la suerte que mi deporte sea en el mar, un lugar que todos podemos compartir, es un gran regalo de Dios. Es un lugar donde hay paz. Y tenemos que cuidar de él.

Entrevista: IPD