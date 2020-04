Jefferson Farfán reveló anécdotas desconocidas de sus excompañeros de la selección peruana en una de sus últimas transmisiones por Instagram. Especial atención generó la que dio cuenta del cruce que tuvieron Erick Delgado y Andrés Mendoza durante una concentración de la ‘Blanquirroja’, historia que uno de los protagonistas corroboró poco después.

Fue el portero quien se pronunció sobre el hecho. El ‘Loco’ explicó, con lujo de detalles, cómo se produjo el incidente con el exdelantero del Brujas de Bélgica, del cual no llegó a enterarse ni el propio entrenador de la bicolor en ese entonces, Paulo Autuori.

PUEDES VER: Hijo de Teddy Cardama falleció tras una dura lucha contra la leucemia

“Andrés Mendoza nunca fue una mala persona pero sí muy antipático, incluso en los entrenamientos, y recuerdo bien esa anécdota que Farfán ha contado. Sucedió en el hotel Sheraton de Manhattan por resistirme. Me había puesto la puntería porque así eran los mayores de la selección, o aceptabas de todo o te ganabas problemas, entonces, trataba de resistir que me agarre a pelotazos hasta que me colmó la paciencia”, narró el guardameta.

“En el bus para regresar al hotel, recuerdo que a Marko Ciurlizza le habían regalado una caja de chocolates y nos invitó pero cuando iba a tomar el mío, Mendoza se acercó, me empujó y me dijo: ‘anda para allá, chibolo’. Eso me molestó, le respondí, pero nunca imaginé que el tema se alargaría al llegar al hotel”, continuó.

Ya en el alojamiento, Delgado aseguró que ni siquiera Roberto SIlva, John Galliquio y José Soto juntos pudieron detenerlo de encararse con Mendoza: "Yo pensé: ‘este es un moreno fuerte, rápido’, además, era cuatro años mayor que yo, jugaba en el Brujas de Bélgica, venía con su cartel, pero no iba a ‘arrugar’, entonces, me le fui encima y el resto ya lo relató el buen Farfán que, por cierto, no sé para qué lo contó…”.

El exarquero de Sporting Cristal aclaró que no hubo consecuencias luego de la pelea. “Recuerdo que bajamos a cenar y Alfredo Carmona, con la chispa que lo caracterizaba, lo molestó pero ahí se acabó el asunto y, sinceramente, no volvimos a tocar ese tema", afirmó.

PUEDES VER: Paolo Guerrero reveló a Jefferson Farfán que a uno de sus caballos lo nombró Luis Advíncula

Asimismo, descartó que actualmente se lleven mal. “Hace tres o cuatro días nos encontramos en la cola del mercado. Andrés es un tipo noble, lo conozco desde chico, hemos ido al mismo gimnasio e, incluso, mi mejor amigo, que hoy vive en los Estados Unidos, también es su amigo”, dijo, además de agregar que a veces Mendoza se aparecía en su casa junto a otros compañeros.

Finalmente, Erick Delgado se animó a a revelar lo que sintió después de la derrota contra Chile en Santiago por las eliminatorias a Alemania 2006, de la cual él fue responsabilizado. “Me resentí con el entorno hasta el punto de no querer saber nada de la selección. Pasaron seis o siete años para mirar los goles que me hicieron esa vez y concluí que fui señalado injustamente como responsable de esa derrota, pero no debí reaccionar así. Hoy puedo decir que me equivoqué”, concluyó.