La conversación entre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán mediante Instagram estuvo plagada de historias, recuerdos y bromas. Sin embargo, las anécdotas que dejó esta transmisión en vivo no se limitan solo al intercambio entre ambos jugadores, sino también se vieron en los comentarios y el delantero de Alianza Lima, Adrián Balboa, fue protagonista.

Mientras los atacantes de la selección peruana conversaban, en la caja de comentario destacó uno que ‘Rocky’ dejó, en el cual manifiesta la admiración que siente por el ‘Depredador’. “Paolo quiero tu polo '9′”, es el mensaje que el delantero uruguayo dejó.

Adrián Balboa le pidió la camiseta ‘9’ a Paolo Guerrero en transmisión en vivo

Balboa se encuentra pasando la cuarentena mientras espera que se reanude el fútbol en el Perú. Sin embargo, el panorama es incierto, ya que su contrato vence el 30 de junio y no hay la seguridad de que la Liga 1 se reanude pronto.

Por su parte, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán cumplen con el confinamiento en Brasil y Rusia respectivamente, pero esto no los aleja de informarse con lo que sucede en Alianza Lima, como lo dejaron en claro durante la grabación de su tertulia.

“Yo me inicié en Municipal, pero cuando fui a Alianza, ese sentimiento es increíble. Cada vez que voy a ver a Alianza, me da ganas de entrar a la cancha, siempre, te lo juro. Has visto la tribuna, el estadio lleno”, señaló Farfán, mientras que Guerrero le contestó de manera afirmativa. “La emoción, la gente, la hinchada, cómo vibra el estadio”, indicó el jugador de Inter de Porto Alegre.