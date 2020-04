Jugador de UTC celebra cumpleaños repartiendo víveres

No fue un día cualquiera, celebraba su cumpleaños y no le pareció mejor idea al futbolista argentino de UTC, Gerardo Martínez que festejarlo llevando víveres a los que vienen sufriendo por la pandemia del coronavirus en Cajamarca.

El volante armó sus bolsas de víveres y tomando las medidas de salubridad respectivas, emprendió las calles en busca de los más necesitados.

Las familias humildes que se vieron beneficiados fueron de los alrededores de Cajamarca (Puyllucana, Baños Punta, La Esperanza, La Molina, Tartar, Venecia, Salida a Cumbemayo, Santa Elena y Mollepampa).

Esto no hace más que evidenciar su gran corazón que no solo pone en el verde cuando defiende los colores del cuadro del Gavilán Norteño, si no ahora llevando un poco de esperanza al pueblo cajamarquino.