Uno de los ídolos de Alianza Lima es Waldir Sáenz. El exjugador se convirtió en el máximo goleador del club ‘blanquiazul’ y se ganó la admiración de muchos, incluidos Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Ayer por la noche, ambos jugadores se conectaron en Instagram y contaron algunas anécdotas, además de expresar su cariño hacia Waldir.

"De verdad, yo era bastante hincha de Waldir. Todo el mundo quería ser como Waldir. Como era figura en Alianza Lima”, empezó Jefferson Farfán en la transmisión de Instagram. Tras esto, Paolo Guerrero añadió: "Oye, los goles que metía mi tío Waldir... ‘asu’”.

Como era de esperarse, los ‘elogios’ no quedaron ahí pues Jefferson Farfán contó, en son de broma, uno de los defectos del goleador de Alianza Lima: "Lo único malo de Waldir es que era más duro que la p.... No te daba ni un sol. Qué negro para más duro... ridículo”.

Minutos después, la ‘Foquita’ recordó la historia del día en que le lavó el carro a Waldir Sáenz, quien no le dio ninguna propina: "Le lavé su carro, muriéndome de frío, y no me dio ni un sol”, para después decir la siguiente frase: "Déjalo nomás, cuando deje de jugar, de ahí lo voy a mandar a que lave mi carro”, desatando la risa del ‘Depredador’.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán conversaron durante más de una hora a través de Instagram. Ambos se encuentran respetando la cuarentena en sus respectivos países. El atacante del Internacional se encuentra en Brasil; mientras que la ‘Foquita’, quien juega en el Lokomotiv, en Rusia.

Mira aquí el video entre Farfán y Guerrero