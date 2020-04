Jefferson Farfán y Paolo Guerrero hablaron en una transmisión de Instagram sobre las labores que asumirán cuando se vayan al retiro. El ‘Depredador’ interrogó a la ‘Foquita’, y ambos dieron algunas ideas de las actividades que podrían realizar en el futuro.

Farfán reconoció que le gustaría estar ligado al fútbol, sin embargo, descartó la posibilidad de ser director técnico. "No quiero ser entrenador, no quiero tener ese tipo de presiones. Quiero hacer otras cosas diferentes”.

Ante la negativa de ser estratega, Guerrero le hizo hincapié si había la posibilidad de que asumiera algún cargo de director deportivo, la ‘Foquita’ señaló que “podía ser, contratar jugadores. Contratar un ‘Chino’ Take (amigo de ambos). No quiero ser empresario, no quiero ser ladrón (entre risas)”, manifestó el delantero del Lokomotiv Moscú.

Por su parte, Guerrero sostuvo que aún no tenía claro a qué se dedicaría cuando deje el fútbol profesional. “Hoy en día no tengo la menor idea, espero hacer algo ligado al fútbol, vamos a ver”.

Por otra parte, ambos elementos de la selección peruana admitieron que sentirán nostalgia cuando pasen al retiro. “No me imagino esa sensación, no es la misma sensación de jugar un ‘pichanquita’ que jugar con la hinchada a estadio lleno”, señaló el '9′ del Inter de Porto Alegre.