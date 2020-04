Eduardo Galeano solía decir que "como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol”. El periodista e intelectual, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, es recordado en el mundo del deporte por la devoción que mostró a lo largo de su vida por el fútbol, aspecto que no solo demostró abiertamente, sino que además incluyó en su vasta obra académica.

El autor de Las venas abiertas de América Latina murió el 13 de abril del 2015, a los 74 años de edad. Hincha confeso del Nacional de Montevideo, dejó para el recuerdo frases que reflejaron su afición por el balompié de forma profunda, pero también ácidas críticas hacia el sistema de competencia que rige actualmente el ‘deporte rey’.

Eduardo Galeano: sus mejores frases sobre el fútbol

Sobre la alegría de jugar

-“Siempre jugué muy bien, la verdad maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero sólo de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país”.

-"Los niños no tienen la finalidad de la victoria, quieren apenas divertirse. Por eso, cuando surgen excepciones como Messi y Neymar, son entonces ellos, para mí, unos verdaderos milagros".

Varias de las frases de esta lista aparecen en el libro "El fútbol a sol y sombra".

Sobre la pasión de un hincha

-“¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales”.

-“En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”.

-“No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”.

“El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua”.

En "Su Majestad el fútbol", Galeano recopila textos de diferentes autores sobre dicho deporte.

Sobre el fútbol de hoy y el de antaño

-"Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece".

-"El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue".