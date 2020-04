Luis Horna no es solo la raqueta más laureada del Perú, él sabe que a su trayectoria como deportista le atañe gran atención de la gente. Es por eso que pronunciamientos como los que él constantemente hace desde sus redes sociales se sienten necesarios, en este caso, contra las personas que al no cumplir con el aislamiento social por el coronavirus, ponen en peligro la salud de la ciudadanía.

¿Qué es lo que más te indigna del incumplimiento de la cuarentena?

Hay una ley que hay que acatar, y mientras más estrictos seamos y más responsables seamos en cumplirla, más rápido saldremos de esta situación. Si no lo hacemos, vamos a mantener una cuarentena mucho más larga de la propuesta y, no sé la realidad de las demás personas, pero la gran mayoría no vamos a poder sostener a nuestras familias económicamente hablando si esto se extiende demasiado tiempo. Pareciera que la gente no termina de entender la seriedad de lo que esta pasando a nivel global.

¿Cuál crees que es el gran defecto que estamos mostrando como sociedad?

No creo que sea [solo] uno, hay falta de empatía, responsabilidad, hasta cierto punto de información o educación. Hay gente que simplemente no le interesa o no esta acostumbrada a hacer caso a las normas.

Nos ha tocado salir dos o tres veces al mercado, caminar buen rato, pero a veces uno ve en el supermercado personas con sus hijos, señoras que van con la empleada, gente que va con carro, y ahí el nivel de indignación, por lo menos en mi caso es enorme.

¿Cómo estás pasando la cuarentena con tu familia?

Nos despertamos temprano, nos repartimos las tareas de la casa. Nos ocupamos de las tareas de mi hijo pequeño. De ahí le dedico unas 4 o 5 horas para ver unas cosas del trabajo, de lo que se puede avanzar y unas dos horas para ejercitarme.

¿Qué opinas de los cambios que se vienen haciendo en el calendario del tenis?

Hay esquemas diferentes, Wimbledon decidió cancelar por dos motivos muy marcados, por la superficie de pasto que no se puede usar todo el año y porque es el único de los torneos grandes que tiene seguro contra pandemia.

Por el lado de Roland Garros y otros torneos están tratando de mantener el calendario. Roland Garros ya lo movieron para septiembre y eso va a traer cambios, es solo cuestión de esperar.

¿Se verá afectado en algo el Challenger en Lima?

Hay reuniones semanales con la ATP. Se vive una incertidumbre, obviamente no es culpa de la ATP, es algo que estamos viviendo todos. Pero vamos a necesitar paciencia y comunicación y ver cómo se puede solucionar todo a medida que va avanzando la situación.

¿Sobre la Copa Davis ya ha habido algún anuncio?

No ha habido ninguna comunicación oficial sobre la Copa Davis, la fecha era en septiembre. Lo cierto es que el cambio de fecha de los Grand Slam afecta directamente a la Davis porque son del mismo organizador. Moviendo Roland Garros a septiembre y teniendo el US. Open, sabemos que las fechas no van a dar para tres eventos grandes en el mismo mes. Pero aún no hay comunicación oficial.

¿Tienes contacto con el equipo peruano?

Con quien más comunicación tengo es con Nicolás (Álvarez) y con Juan Pablo (Varillas). Hablé la semana pasada con ‘Juanpi’, de cómo estaba, cómo se sentía. La incertidumbre es grande para todos y ellos están tratando de mantenerse activos en sus casas. ‘Nico’ está en Argentina y la situación es la misma que acá.

¿Qué mensaje le dejas a los médicos, policías y todo el personal que está trabajando durante la pandemia?

Creo que no se pueden encontrar palabras para demostrar el tremendo agradecimiento que merecen esas personas. El sábado tuvimos la oportunidad de invitarle unos jugos y unos snacks a unos militares que estaban por mi casa y de alguna manera dejarles un mensaje de gratitud. Ellos son las personas que están expuestas, que se alejan de sus familias.