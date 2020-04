La incomodidad de Ivan Rakitic con Barcelona se hace evidente después de saber que no está en los planes para integrar el plantel en la próxima temporada, por lo cual, se hace la idea de cambiar de aires.

El volante croata reveló a Mundo Deportivo que se encuentra “dolido” por la situación que pasa con el club ‘azulgrana’, sin embargo, señaló que está dispuesto a pertenecer a otro equipo.

“A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante (...). Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho”, sostuvo.

Ivan Rakitic hace advertencia al Barcelona.

Ivan Rakitic manifestó que prefirió que haya sinceridad en la dirigencia del Barcelona, pues no estuvo conforme con la decisión de estar en el banco de suplentes, perdiendo ritmo durante la última temporada.

“Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo dijeran, igual que estamos hablando ahora tú y yo”, enfatizó el también integrante de la selección de Croacia.

Finalmente, Rakitic manifestó que su intención es estar en un ambiente positivo. “No soy un saco de patatas (papas) con el que hacer cualquier cosa. Quiero estar en un lugar donde se me quiera, se me respeta y se me necesita, y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien”, sentenció.