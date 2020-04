The Undertaker sobre lucha con AJ Styles: “Le hubiera dejado el nombre de Buried Alive”

Ya pasó más de una semana de emitida, pero Wrestlemania 36 sigue generando comentarios, tanto por las luchas como por las circunstancias en las que se tuvo que desenvolver. Y tal vez el combate más comentado fue el ‘Boneyard Match’ que protagonizaron The Undertaker y AJ Styles.

Con un estilo cinematográfico y una historia que rozaba lo épico, esta lucha avivó la imaginación de fanáticos en todo el mundo, por lo que la opinión de Undertaker era muy importante para sus seguidores. ‘El hombre muerto’ brindó una entrevista por Instagram Live.

PUEDES VER WWE: Undertaker manda aparente mensaje de despedida tras WrestleMania 36

“Si hubiera sido por mí, al combate le hubiera dejado el nombre Buried Alived, porque se parece; pero AJ Styles no sabe nada sobre los combates de Buried Alive y él lo llamó un Boneyard Match, por lo que él creó la lucha. ¡Ahora es y se llamará Boneyard Match!", declaró The Undertaker.

Por otro lado, ‘El fenómeno’ habló sobre ‘The Unholy Trinity’, frase que repitió en numerosas oportunidades durante la rivalidad. “Mucha gente le picó la curiosidad cuando lo dije y a lo que me refería era a una reunión de mis tres personajes. The Deadman, The Badass, y luego el hombre mismo, obviamente Mark Calaway. Los tres se reunieron en esa lucha. Era como si mi cerebro funcionara de esa manera. Fue la unificación de todas estas tres entidades en una sola persona, así que de ahí surgió el nombre”, manifestó.

Por otro lado, también brindó su opinión sobre el duelo entre Edge y Randy Orton. “Fue un combate largo, pero pensé que era realmente bueno. Sin embargo, ahí es donde la audiencia lo ayudaría a ser un gran combate. Para mí fue una lucha muy interesante. Ahora, si pones a la gente ahí fuera y obtienes sus reacciones, ese combate hubiera parecido quince minutos más corto. Todo lo que trabajaron fue puramente físico y me encantó. Con público, hubiera sido mucho mejor”, sentenció ‘El Enterrador’.