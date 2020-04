El coronavirus (COVID-19) ha paralizado al fútbol mundial; sin embargo, Gianluigi Buffon se rehusa a detener su intachable carrera. Según el diario italiano Corriere Della Sera, el veterano portero renovará por una temporada más con la Juventus.

El experimentado arquero de 42 años se encuentra aislado en su casa, pero cuando termine la crisis sanitaria irá a las oficinas de la Juventus para estampar su firma y quedarse hasta junio del 2021.

PUEDES VER Madre de Neymar confirma relación con joven gamer de 22 años y el ’10′ le envía mensaje

“No me detengo porque estoy bien. Y para respetar los sueños que tuve de niño. A esa edad me hubiera encantado incluso si me hubieran dicho que me convertiría en portero de la Serie C”, manifestó Gianluigi Buffon en una entrevista con Juventus TV.

A sus 42 años, Gianluigi Buffon renovará una temporada más con la Juventus. | Foto: AFP

25 temporadas seguidas de Buffon

El popular Gigi inició su carrera en la Seria A a los 17 años, cuando debutó profesionalmente con el Parma. Desde ese entonces, el campeón del mundo con Italia ha jugado 24 temporadas consecutivas y en noviembre cumplirá 25.

PUEDES VER Alexis Sánchez pasa la cuarentena con modelo sudafricana de 22 años [FOTOS]

Gianluigi Buffon también está cerca de convertirse en el jugador con más presencias en la Serie A, ya que actualmente tiene 647 partidos jugados y está igualado con Paolo Maldini, otra leyenda del fútbol italiano.