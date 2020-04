Eden Hazard cuenta cómo pasa la cuarentena: “Intento no comer mucho”

Eden Hazard fue uno de los fichajes bombas del Real Madrid el pasado mercado de pases y la esperanza de toda la afición para volver a ser el rey de Europa. Sin embargo, el belga no ha podido emular su etapa en el Chelsea y además de lesionarse en varias ocasiones, ha sido muy criticado por su peso.

El ‘Duque’ sufrió una fisura en el peroné distal derecho el pasado 22 de febrero en la caída del conjunto ‘merengue’ por 1-0 ante Levante y su tiempo de recuperación es aún una incógnita. El capitán de los ‘Diablos Rojos’ conversó con un medio de su país sobre cómo afronta la cuarentena en Madrid a causa del nuevo coronavirus.

Hazard no pudo evitar hacer bromas al respecto de lo que come y afirmó que evita comer dulces. Asimismo, relató que el encargado de su recuperación tuvo que ser sometido a confinamiento porque se enfermó y ahora le deja una rutina de ejercicios que tiene que cumplir de manera estricta.

“¡Para mí es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil”, sostuvo el futbolista de 29 años sobre su dieta para no subir de peso.

“Sigo mucho el trabajo con el fisioterapeuta online porque ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Comenzamos el trabajo hace diez días, pero está ahora en su casa y me envía videos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa”, añadió el popular Eden

Hazard y el coronavirus

Hazard manifestó que es clave respetar las reglas de las autoridades médicas para superar la pandemia de COVID-19: “No tengo miedo de coger el coronavirus, sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero bueno no me da miedo, aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa”.

“Por lo que vemos aquí en Madrid en las noticias es algo terrible. Pero bueno, hace bueno y nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por internet. Pero cómo digo, no nos podemos quejar”, señaló.