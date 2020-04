Carlos Zambrano reveló que no pudo gritar el gol de Tévez porque le faltaba el aire

Debido a la cuarentena por el coronavirus, los jugadores realizan transmisiones en vivo por Instagram donde cuentan algunas anécdotas. Por ejemplo Carlos Zambrano habló con el periodista argentino Andrés Cantor, donde reveló el duro momento que vivió la noche en que Boca Juniors se coronó campeón en La Bombonera.

Mientras se jugaba la segunda mitad entre el ‘xeneize’ y Gimnasia, Carlos Zambrano sufrió una rotura de tres costillas, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego. Minutos después, Carlos Tévez anotó el único gol del partido y le dio el título a Boca Juniors. El defensor de la selección nacional contó que ni siquiera pudo gritar el tanto.

“Se sobreentendió directo el grito en el estadio. Fueron unos 10 minutos negativos para nosotros porque quisimos hacer las cosas muy aceleradas. Cuando acabó el primer tiempo nos dijimos que si el resultado es positivo, tenemos que estar concentrados en nosotros. Igual si era negativo”, empezó a narrar Zambrano.

“Llegó un resultado positivo del otro partido y gracias a Dios nosotros hicimos nuestro trabajo ganando 1-0, sufriendo, pero se logró lo que quisimos y ganar el título contra el rival directo se disfruta más”, añadió el ‘León’.

El periodista argentino le preguntó si estaba dentro o fuera de la cancha cuando se dio el gol de Carlos, a lo que el zaguero central respondió: "Yo ya estaba afuera. Fue a los tres minutos, prácticamente. No te imaginas la adrenalina del momento. Por más que yo estaba sin aire me pegué un salto… no podía gritar mucho porque me faltaba el aire en su momento. Estaba en un momento crítico, me dolía mucho. No encontraba la posición para que me entre el aire”.