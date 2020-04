Miguel Araujo sueña con ganar la Copa Libertadores con Farfán y Guerrero

El futbolista del FC Emmen de Holanda Miguel Araujo confesó el deseo de regresar a Alianza Lima para cumplir con el sueño de ser campeón de la Copa Libertadores de América junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

El defensor de la Bicolor concedió una entrevista al programa UCI Deportes y reveló que anhela levantar el trofeo del campeonato internacional con la base de la selección peruana.

“Obvio que sí. Con la calidad de estos jugadores se podría pensar en eso. Siempre todo está en el trabajo y siempre lo he dicho, si el grupo está unido, juega como una familia y uno se mata por el otro, creo que pueden conseguir muchísimas cosas y el objetivo de todo futbolista en Sudamérica es la Copa Libertadores”, contó Miguel Araujo a UCI Deportes.

Asimismo, el zaguero manifestó que conversó con Sergio Peña, ambos compañeros en el Emmen, sobre volver al cuadro victoriano. “Sí lo hemos conversado. Él es mi vecino también, siempre hablamos y lo hemos conversado y lo hemos dicho. Uno tiene 25 años y pensar ahora en el retiro para mí no está bien, pero si me gustaría volver a Alianza”, atinó el central.

“Soy aliancista de corazón y obvio que me gustaría regresar, ganar más títulos, quedar en la historia, pero eso se construye. Ahorita mi mente está en Holanda, en el FC Emmen y quiero dejar al club algo, quiero seguir creciendo, mejorar como persona que es mi principal meta”, añadió Araujo.

Sobre la cuarentena que cumple en Holanda, Miguel subrayó: “Yo tengo dos hijos, una nena de dos años y el otro que recién nació y por ese lado estoy súper preocupado y siempre estoy 'cargoseando’ a mi esposa, a mis padres con el tema de que no salgan, las prevenciones que han dado, que las tomen todas al pie de la letra porque si no la tomamos, no avanzamos y al avanzar nos va comiendo el virus”, precisó.