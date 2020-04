Willy Sagnol: “La expulsión de Zidane y perder la final del mundo hizo que fume 250 cigarrillos en 10 minutos”

La final del mundial Alemania 2006 entre Francia e Italia siempre será recordada por el cabezazo que le propinó Zinedine Zidane a Marco Materazzi.

Esto conllevó a la expulsión del exvolante de la selección francesa, y posteriormente, su ausencia influiría en la derrota de su equipo por 5-4 en la tanda de penales ante los italianos.

Zinedine Zidane metiendo un cabezazo a Marco Materazzi en la final del mundial 2006.

No obstante, hubo un personaje dentro de la cancha que terminó muy afectado por la derrota de la final y sobre todo, con la expulsión que se generó Zidane luego de agredir a Materazzi: el ex futbolista Willy Sagnol.

Sagnol se desempeñaba como lateral derecho de Francia, y fue partícipe de la final de la Copa del Mundo del año 2006. Todo iba bien en el partido hasta que vio como el capitán de su equipo se iba expulsado, lo que le generó un profundo resentimiento contra Zidane.

Por ello, el encuentro que se disputó en la ciudad de Berlín es su “mejor y peor recuerdo al mismo tiempo”.

Willy Sagnol en la final del mundial 2006 ante Italia.

“Entras al vestuario, has perdido, tienes a un chico que le habla al equipo y se disculpa. ¡Pero no lo oyes! Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas o conversar con él. Este no es el momento. Tuve que ir al baño a fumar 250 cigarrillos en diez minutos... Así es como evadí”.

Y por si eso no fuera poco, el recordado cabezazo que cometió Zinedine Zidane fue el detonante para que Sagnol no le hablara por unos años.

“No hablamos durante casi dos años. En el 2008, después de la Eurocopa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera. Lo llamé de vuelta. No podía venir a la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar tarde por la mañana. Tomamos un aperitivo juntos, tuvimos una buena conversación y la vida comenzó de nuevo luego”, dijo en diálogo con la cadena radial RMC.

Sagnol: "Esperaba que el penal de ‘Zizou’ no se nos volviera en contra'

Aquel partido entre Francia e Italia marcó el fin la carrera como futbolista del actual DT del Real Madrid. El camino a la gloria comenzó muy bien luego que ‘Zizou’ abrió el marcador mediante la vía de los 12 pasos al picar el balón. Pero todo quedó manchado con su expulsión.

“Ponemos mucho énfasis en el penal de Zizou. Es mi lado más anticuado el que me hace decir que cuando haces una panenka, aún corres grandes riesgos. Juegas un poco con el juego. Cuando veo que marca ese penal tuve dos pensamientos: el primero es que era una locura intentarlo en la final de la Copa del Mundo; el segundo es que esperaba que no se nos volviera en contra”, dijo Willy Sagnol.

Willy Sagnol jugando con la camiseta del Bayern Munich.

Ese mal presentimiento del exlateral de la selección francesa terminó por consumarse cuando su equipo perdió el encuentro luego de la tanda de penales. Cabe destacar que David Trezeguet falló su lanzamiento, algo que terminó beneficiando a Italia al final del juego.