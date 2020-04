El lateral derecho del Rayo Vallecano Luis Advíncula negó este sábado 11 de abril que le haya llegado alguna oferta de Italia y declaró que el supuesto interés de algún club del país transalpino “son rumores”.

Advíncula fichó por el Rayo Vallecano de España en 2019, con un contrato de tres temporadas, hasta el 2022, aunque el cartel que tiene a nivel internacional ha hecho que suene para reforzar a equipos de la Serie A italiana.

“No me ha llegado ninguna oferta de Italia, han sido rumores. No fue nada y el presidente del club no habló conmigo”, señaló ‘Bolt’, que reconoció que su decisión de fichar por el Rayo Vallecano, pese a ser un equipo de Segunda División, se debió al proyecto deportivo que le ofrecieron.

“Estaba cansado de irme de un equipo a otro y el plan del Rayo Vallecano para este año hizo que me decida en quedarme y no me arrepiento”, confesó del carrilero derecho.

“Esa decisión no la consulté con Ricardo Gareca (seleccionador de Perú). El Rayo Vallecano tenía una opción de compra y desde un principio quería salir a préstamo, pero decidí quedarme. A Gareca le gustó la decisión que había tomado de quedarme en el Rayo Vallecano”, subrayó Luis Advíncula en entrevista a Movistar Deportes.

Luis Advíncula recordó a Everton: “Me puso a bailar salsa, reggaetón y huayno”

Luis Advíncula habló sobre sus enfrentamientos contra Everton (Brasil) por la última fecha del grupo A y la final de la Copa América 2019.

‘Bolt’ bromeó con eso y manifestó que el brasileño lo puso a "bailar salsa, reggaetón y huayno”. "El más difícil que he marcado ha sido el chato Everton. Yo estaba esperando que lo vendan para ver si me daba un porcentaje de su pase, no sé que pasó. Everton me metió un baile tremendo”, atinó entre risas para el citado medio nacional.