La razón por la que Julio Meléndez prefirió Boca Juniors a la selección peruana

Julio Meléndez brilló a fines de los años sesenta, reconocido en todo el fútbol sudamericano por su trabajo en Boca Juniors, donde salió bicampeón, por lo que sorprendió a propios y extraños que no juegue el Mundial de México 70 con la selección peruana.

El legendario Alfredo Di Stéfano fue director técnico de Boca Juniors en 1968 y 1969. Mientras el conjunto de azul y oro buscaba un nuevo campeonato local, Perú y Argentina se jugaban el pase a México 70. Sin embargo, Julio Meléndez no hizo presencia en la selección peruana.

De acuerdo a lo que cuenta Julio Meléndez, Di Stéfano se acercó a él y le dijo: “Mira ‘Negro’, no te conviene ir (a Perú). Acá en el fútbol argentino dejas tu puesto un par de semanas y cuando regresas ya no lo encuentras. Perú tiene un equipazo y no les vas a hacer falta”.

“Quédate en Boca. Mira que las Eliminatorias son con Argentina y si por ahí cometes un error a favor o en contra te puede costar la carrera”, agregó Di Stéfano en la famosa conversación con Julio Meléndez, a quien finalmente convenció.

El resto de la historia es conocida, Perú eliminó a Argentina en la mítica Bombonera, donde Meléndez jugaba con Boca Juniors. Héctor Chumpitaz y Orlando De La Torre fueron los centrales que llevaron a la selección peruana al Mundial de México 70.

Dos años después, Julio Meléndez salió de Boca Juniors siendo una leyenda. En 1975, el ‘negro’ tuvo su revancha con la selección peruana, pues salió campeón de la Copa América 1975 ante Colombia.