Los festejos de Neymar y varios compañeros suyos en el PSG tras eliminar al Borussia Dortmund en octavos de final de la Champions League causaron polémica debido a la evidente intención de burla hacia el jugador rival Erling Haaland. Los integrantes del equipo parisino replicaron el gesto con el que el futbolista noruego suele celebrar sus goles, un hecho que les valió un llamado de atención por parte de la UEFA.

¿Por qué los dirigidos por Thomas Tuchel decidieron provocar de esa forma al joven atacante? De acuerdo con el defensa brasileño Marquinhos, ellos fueron los primeros en sentirse ofendidos por parte de los miembros de club alemán.

“Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del duelo en Alemania. Ganaron el primer partido y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, señaló el zaguero en una conversación con el canal de YouTube Desimpedidos.

Sobre el caso de Neymar en específico, el central reveló la conversación que tuvo con su también compañero en la selección brasileña.

“A él le gusta ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: ‘Déjamelo a mí, no me detengas’”, confesó Marquinhos.

En aquella oportunidad, ‘Ney’ llevó su afán burlesco incluso a las redes sociales, pues horas después del encuentro subió a su cuenta de Instagram una foto en la que aparece imitando a Haaland acompañada de la leyenda: “París es mi ciudad, no la tuya”.