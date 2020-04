Luis Suárez revela que su ídolo siempre fue Gabriel Batistuta

Hasta los más grandes han sido niños y tuvieron ídolos a quienes han querido emular. Este caso no es ajeno a Luis Suárez, uno de los mejores delanteros en la actualidad. El artillero del Barcelona confesó que su ídolo siempre fue Gabriel Omar Batistuta.

El futbolista uruguayo se animó a enviarle un mensaje al argentino, en el cual le expresa su admiración y admite que siempre intentó emularlo.

"Me gustaría decirte que fuiste un ídolo desde chico para mí. Futbolísticamente, fuiste lo mas grande que vi, con una calidad terrible, una fortaleza impresionante y capacidad de hacer goles de todos los colores. Intenté imitarte desde chico y por eso te admiro mucho. Para mi eres un ídolo. Me gustaría poder conocerte y hablar de fútbol cuando pase todo este mal momento", expresó el 'pistolero'.

Las palabras de Suárez tuvieron una respuesta por parte de ‘Batigol’ quien contestó durante una transmisión en vivo que realizaba junto a Juan Pablo Sorín a través de Instagram. El exdelantero de la selección argentina mostró sus sorpresa y respondió con la simpatía que siempre lo caracterizó.

“¿Dijo que trató de imitarme? ¡Le salió demasiado bien! Siempre me hace bien saber que fui su ídolo. Pero encima lo invité a comer un asado y no quiere venir. Ya habrá momento para juntarnos con Luis”, señaló el también exatacante de la Fiorentina.

Batistuta aprovechó la entrevista para explicar el secreto de su buen rendimiento: “Tenía dos cosas que cumplía siempre: dormir ocho horas reloj y jugar antes el partido. Osea, me acostaba el día antes de jugar con la luz apagada, unos 20 o 30 minutos, y miraba el techo. Y ahí imaginaba qué era lo que podía pasar. Sólo pensaba en jugadas del partido. Si había un rebote para la derecha, para la izquierda o para el medio. Y muchas veces me ayudó. Más años jugando, más jugadas te imaginas que pueden pasar. ¿Si me sirvió? Sí, muchas veces me encontré en la cancha con la jugada que me había imaginado la noche anterior en la habitación y me ayudó, yo ya sabía cómo tenía que resolver. Te ahorras esas milésimas de segundos porque antes ya lo hiciste en tu cabeza. Ese era mi ritual”.