Luis Horna se mostró indignado con peruanos que no cumplen cuarentena

El extenista peruano, Luis Horna, utilizó su cuenta de Twitter para criticar la actitud de algunos compatriotas que no cumplen con la cuarentena dictada por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus en nuestro territorio.

El mensaje de Horna fue una llamada de atención a quienes siguen saliendo a la calle durante la cuarentena y, expresando toda su indignación, también advierte de una posible ampliación del confinamiento si seguimos sin cumplir con las medidas de restricción.

"Hoy sábado, me acerco a la terraza para respirar un poco de aire y engañar la mente. No paran de pasar carros, uno tras otro y otro. ¡Qué bien! Me imagino que ustedes están felices de recibir la noticia de extensión de cuarentena cada 15 días" publicó en su red social.

"Si seguimos así prepárense para estar guardados hasta finales de mayo. La irresponsabilidad de la gente en todos los distritos, en cada nivel socio económico es vergonzoso. Ayer en Nueva York murieron 2000 personas a ver si entienden de una buena vez", agregó.

Esta no es la primera vez que Horna expresa su indignación contra este tipo de situaciones. Hace algunos días, utilizó la misma plataforma para criticar la situación que vivió el exfutbolista Nolberto Solano, quien fue sorprendido incumpliendo el toque de queda.

"Compadre cállate. Es tan limitada tu excusa que mejor quédate callado. Cómo vas a comparar tu situación con la de un periodista que tiene que salir a cumplir su labor. Ellos tienen permiso de transitar. Cállate”, escribió Horna en Twitter en aquella oportunidad.