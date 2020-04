Pese al temor por contraer el coronavirus, el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Juan Ángel Napout, no logró convencer a la justicia estadounidense para que lo dejen en libertad. El pedido fue rechazado este último 10 de abril.

Napout, quien cumple prisión en los Estados Unidos por integrar parte del esquema de corrupción de la FIFA, había solicitado a inicios de abril un arresto domiciliario por temor a contraer la COVID-19, alegando ser una persona vulnerable debido a su edad.

La audiencia para responder al pedido de libertad se llevó a cabo a través de una videoconferencia en la que participaron la jueza Pamela Chen, Juan Ángel Napout y sus abogados, reportó el periodista Ken Bensinger en su cuenta de Twitter.

Durante la sesión virtual el expresidente del ente rector del fútbol sudamericano tuvo la oportunidad de justificar su pedido en la que manifestó que si se le otorgaba la libertad no intentaría huir: “Entiendo que los fiscales tienen esa idea de mí, pero no es mi naturaleza su señoría. No voy a ser un fugitivo”, explicó.

Por su parte, la defensa legal del extitular de la Conmebol alegó que al “tener casi 62 años, tiene un mayor riesgo de graves efectos sobre su salud si contrae el virus”.

Los argumentos de los abogados del exdirigente deportivo y la de su patrocinado no fueron convincentes para la jueza Chen quien finalmente denegó la liberación compasiva aclarando que no podría modificar una sentencia, salvo en situaciones excepcionales.

La pandemia del coronavirus representa en estos momentos una situación especial, no obstante, la magistrada aclaró que en el Instituto Correccional Federal de Miami, donde se encuentra recluido, no existe ningún caso confirmado de la COVID-19.

En esa misma línea consideró que otorgar la prisión en domicilio puede ser un riesgo de fuga.

Las opciones para salir en libertad para Juan Ángel Napout aún no se han agotado, ya que además del arresto domiciliario, que es una opción viable, también existe la posibilidad de pagar una fianza en caso de apelar la condena.

¿Quién es Juan Ángel Napout?

Juan Ángel Napout fue el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. A la vez, durante ese mismo lapso se desempeñó como vicepresidente de la FIFA.

La relación de Napout con el fútbol inició, muchos años antes, entre 1994 y 2002, cuando fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

¿Por qué está condenado Juan Ángel Napout?

Juan Ángel Napout fue detenido el 3 de diciembre de 2015 en Suiza, en el marco de las investigaciones emprendidas por el caso FIFA Gate, un escándalo de corrupción y cobro de sobornos dentro de la organización y que involucró a varios dirigentes futbolísticos a nivel mundial.

Por esta razón fue apresado y extraditado a Nueva York donde fue condenado en agosto de 2018 a nueve años de prisión por el delito de soborno. Tras ello, fue trasladado al Instituto Correccional Federal de Miami, Florida.