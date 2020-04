Jefferson Farfán se pronunció desde Rusia por la lluvia de críticas que recibió tras su comentario al saber que Lokomotiv Moscú le había reducido el sueldo por la pandemia del coronavirus. El delantero peruano indicó en una transmisión en vivo vía Instagram que ‘podían jugarse con todo, menos con su dinero’.

“Lamentablemente se ha malintepretado un comentario que hice en son de broma con mi amigo de siempre, Roberto Guizasola”, comenzó diciendo el ’10′ de la selección peruana.

Jefferson Farfán se defiende tras lluvia de críticas en redes sociales.

“Entre las tantas bromas que nos hicimos salió que yo no estaba de acuerdo con la reducción de salario que acordamos todos los jugadores con mi club”, prosiguió la ‘Foquita’.

“Quiero aclarar que era parte de una broma y que estoy de acuerdo con el pacto al que hemos llegado todos mis compañeros con el Lokomotiv. En las épocas difíciles es cuando más debe resaltar nuestra solidaridad y comprensión con los demás, y por ello apoyo a mi club más que nunca", culminó el delantero incaico.

Jefferson Farfán y su comentario sobre la reducción salarial

“Que jueguen con todo menos con mi ‘candela’ (dinero). Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido ca...", dijo Farfán ante las risas de Guizasola. “Le quito hasta la camiseta al ‘profe’ (entrenador)”, fueron las palabras del exdelantero del Schalke 04, quien percibe un ingreso de un millón y medio de dólares al año, aproximadamente.