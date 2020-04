Jefferson Farfán está en boca de todo el mundo. Durante la noche del reciente viernes, el jugador del Lokomotiv realizó una transmisión en vivo con su amigo y excompañero en Alianza Lima Roberto Guizasola, donde comentó acerca de la reducción de sueldo que se dará en el club ruso.

El atacante de la selección nacional comentó, entre risas, que no se jueguen con su “candela” (dinero). Además, expresó que le mandaron un papel en ruso: “no entendía nada... lo rompí. Me han querido ca.. me quieren descontar el 40%, ni te cuento.”. Las declaraciones de Jefferson Farfán dieron la vuelta al mundo y llegaron a Anatoly Meshcheryakov, presidente del Lokomotiv, quien se pronunció al respecto.

“¿Farfán no está satisfecho? El equipo tomó la decisión de reducir los salarios”, expresó el mandamás del Lokomotiv en entrevista con un diario ruso, Sport Express. Cabe resaltar que el club comunicó, horas antes del en vivo de Jefferson, la decisión de reducir los sueldos por el coronavirus: "Los futbolistas de Lokomotiv resignaron el 40% de su salario, mientras está detenida la Premier League de Rusia”.

Jefferson Farfán se pronunció al respecto

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán lamentó que hayan malinterpretado sus palabras, las cuales fueron en son de broma. Señaló que antes de realizar la transmisión, ya había arreglado junto a sus compañeros la reducción de sueldo con su club. Por último resaltó su apoyo al Lokomotiv en tiempos de coronavirus.