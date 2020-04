Jefferson Farfán realizó este viernes una transmisión pública a través de Instagram en su vivienda en Moscú, mientras cumple el aislamiento social por la expansión del coronavirus. El delantero del Lokomotiv Moscú se conectó con su amigo y excompañero en Alianza Lima Roberto Quizasola, a quien le contó la medida que tomó el club ruso con respecto a los ingresos salariales.

Debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19, la ‘Foquita’ aseguró que a la plantilla les han cortado el 40%. En un tono ácido, el atacante de la selección peruana manifestó que el club le envió una carta para informarle del descuento.

“Que jueguen con todo menos con mi ‘candela’ (dinero). Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido ca...", dijo Farfán ante las risas de Guizasola. “Le quito hasta la camiseta al ‘profe’ (entrenador)”, agregó el exdelantero del Schalke 04, quien percibe un ingreso de un millón y medio de dólares al año, aproximadamente.

El Lokomotiv Moscú anunció el recorte salarial de su plantilla mediante un comunicado de su capitán, el croata Vedran Corluka, quien explicó que los futbolistas tomaron la decisión en solidaridad con el resto de trabajadores de la entidad.

La medida está prevista hasta el 31 de mayo, después de que se suspendiese a mitad de marzo cuando faltaban ocho jornadas para su conclusión. El Lokomotiv marcha en la segunda posición, aunque tiene complicado alcanzar al líder, el Zenit de San Petersburgo, que es puntero con nueve puntos de ventaja.