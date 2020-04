Uno de los deportes que más se extraña en el mundo es el fútbol. La disciplina deportiva está paralizada por la propagación del coronavirus en varios sectores y aún no hay fechas exactas en casi todas las ligas de reinicio.

Frente a ello, el doctor Elmer Huerta, quien todos los días responde las dudas del público sobre la COVID-19 en RPP, reveló que el fútbol regresará a puerta cerrada, hasta que se encuentre la cura para combatir la pandemia.

“No saben cómo extraño el fútbol. He visto muchos partidos repetidos, que ya no sé qué ver. Me faltaba ver el clásico (mexicano) entre Atlas y Chivas y ya lo ví”, dijo en primera instancia el doctor.

El galeno peruano confesó su simpatía por otros equipos del mundo y reveló de qué club peruano es hincha.

PUEDES VER: La historia detrás de la foto de Álvaro Ampuero marcando a Francesco Totti

“En Perú soy [hincha] de Alianza Lima, que está tatuado en mi corazón. En Estados Unidos soy del DC United, donde juega ‘Oreja’ Flores y nos dejó la miel en los labios de verlo jugar. En Argentina soy de River; en Alemania, de Bayern Múnich. Y en Inglaterra soy de Liverpool y es una pena que cuando iba a ganar su primer título de Premier League se suspende el campeonato por la pandemia”, subrayó Huerta.

“El fútbol se va jugar sin público hasta que no salga una vacuna contra el coronavirus, que será el próximo año. Los goles habrá que celebrarlos en la sala de las casas”, acotó el especialista de salud, en alusión al futuro de dicho deporte en varios sectores del mundo.