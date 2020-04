No es cosa nueva el exiguo rendimiento que tuvo Philippe Coutinho en el Barcelona luego de pagarle 145 millones de euros al Liverpool por su pase en 2018. Por ello, el club culé tuvo que posteriormente cederlo al Bayern Munich.

Pero la performance tampoco cambió mucho en el gigante bávaro durante la temporada, y por eso no se lo comprarían al Barcelona. En esa línea, Coutinho podría aparecer en el mercado de fichajes, y es por eso que Kia Joorabchian, representante del brasileño, detalló en qué liga quiere estar el futbolista.

“La verdad que a él le encantaría regresar a la Premier League”, precisa el mánager Coutinho a la cadena británica ‘Sky Sports’. Vale mencionar que el brasileño tiene contrato con el Barcelona hasta mitad del año 2023.

Pero eso no es todo. Kia Joorabchian precisó que, pese a que él es seguidor del Arsenal, no influye para que Coutinho migre a dicho club. “No es ningún secreto mi hinchaje y no hay preferencias mías respecto a mis futbolistas. No empujo hacia ningún lado”, detalló el representante.

Por lo pronto, Barcelona no abandona la idea de recuperar parte de la cifra invertida en Coutinho en el 2018. Mientras tanto, todavía no se decide cuándo se reanudará el fútbol en Europa, pues el coronavirus viene azotando fuertemente España e Italia. La UEFA baraja en retomar el deporte rey en el viejo continente para finales de mayo o principios de junio.