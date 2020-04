Gennaro Gattuso: “Mi mujer no me dejó ir a Boca Juniors”

Pese a que el mundo del fútbol se encuentra detenido a causa del coronavirus, muchos entrenadores y jugadores han brindado más de una declaración que ha hecho emocionar a varios hinchas del fútbol. Esta vez, el director técnico del Napoli, Gennaro Gattuso habló con un medio italiano sobre la posibilidad que tuvo de abandonar el Milan en el 2012 para jugar por Boca Juniors.

Gattuso vistió la camiseta ‘rossonera’ desde 1999 hasta el 2012, en el Milan ganó la liga italiana, la Champions League y el Mundial de Clubes, solo por mencionar algunos de sus títulos. Durante su carrera pudo enfrentar a Boca Juniors en un par de ocasiones. El campeón del mundo con la selección italiana en el 2006 se refirió a la posibilidad de jugar en Argentina.

“No es un secreto mi admiración por Boca Juniors, tuve la suerte de enfrentarlos en la Intercontinental y en la Audi Cup de Alemania. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca Juniors, pero mi mujer no me dejó. Mis hijos eran muy pequeños y la situación familiar no era ideal para poder jugar en Argentina”.

El ex técnico del Milan también detalló otros impedimentos de salud que no le permitieron ponerse la camiseta de Boca: “Ese año empecé a tener algunos problemas en la vista, para ir a jugar en ese ambiente es necesario estar al 100%, así que decidí no ir”.

En el año 2003 Gattuso fue parte del equipo que perdió contra Boca Junior la Copa Intercontinental de ese año, el danés John Dal Tomasson abrió la cuenta para el Milan, pero Matías Donnet puso la paridad y el partido se fue a los penales, donde ganó Boca Juniors 3-1.