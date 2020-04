Paolo Hurtado lleva ocho años en el exterior. Desde que salió de las canteras de Alianza Lima su progreso no se ha detenido e incluso marcó un gol clave en la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. Pese a su gran éxito, ‘Caballito’ no se olvida de La Victoria.

“El día que vuelva sé que lo haré a Alianza Lima y será para campeonar”, aseguró Paolo Hurtado a Movistar Deportes. Segundos antes, ‘Caballito’ explicó que, puesto a decidir entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, habría jugado por los celestes.

Paolo Hurtado hizo énfasis en que creció en el Callao. “También me hubiera gustado jugar en Sport Boys porque yo soy del Callao”, sostuvo ‘Caballito’, quien actualmente milita en el Konyaspor de la Superliga de Turquía.

Hurtado también se refirió al equipo con el que quiere salir campeón en Alianza Lima. “Pedro Gallese va a estar fijo”, inició ‘Caballito’. La línea defensiva estaría conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alberto Rodríguez y Alexi Gómez.

“En medio me gustaría Yoshimar Yotún, Sergio Peña y yo por derecha, André Carrillo por izquierda, Christian Cueva al centro y adelante Paolo Guerrero”, indicó Paolo Hurtado, quien no se olvidó de nombrar al director técnico del equipo. "De DT pondría a Gustavo Costas, pese a que el primer año no me quiso”, comentó.

Paolo Hurtado salió en el 2012 camino al Paços de Ferreira de Portugal desde donde, tras disputar 51 partidos y marcar ocho goles, fue a Peñarol de Uruguay. Pese a que en el ‘Carbonero’ solo disputó 14 duelos y no anotó goles, regresó a su anterior club y tuvo un mejor desenvolvimiento.

‘Caballito’ dio el salto a Inglaterra, no obstante, tuvo pocas oportunidades y no logró demostrar su talento. Una vez más regresó a Portugal, pero en esta ocasión al Vitória Sport Clube, donde sin duda hizo sus mejores campañas antes de ser traspasado al Konyaspor de Turquía.