El jugador peruano Paolo Hurtado se animó a confeccionar su once ideal de Alianza Lima, club del que es hincha, y sorprendió al no incluir a Jefferson Farfán.

El actual futbolista del Konyaspor de Turquía lanzó una hipotética alineación con algunos elementos con pasado en el cuadro victoriano, aunque también incluyó a Luis Advíncula, exjugador de Sporting Cristal.

“Yo sé que quiere jugar en Alianza, se muere. Y le he dicho que yo lo voy a llevar para que sepa lo que es jugar ahí”, reveló el popular ‘Caballito’ para Movistar Deportes.

Otra de las sorpresas en el equipo de Hurtado es la de Gustavo Costas como director técnico de la escuadra blanquiazul.

“Y eso que el primer año no me quiso y me tuve que ir prestado al Aurich. Después querían que regrese a mitad de año y no quise volver porque Aurich tenía un equipazo. No campeonamos, pero era un equipazo. Ya volví (después) y él se quedó en el equipo en 2010 y 2011”, agregó el jugador Bicolor para el medio local.

¿Quiénes completan el equipo ideal de Paolo Hurtado? Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Christian Ramos, Alex Gómez; Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo; Christian Cueva y Paolo Guerrero; son los elegidos por el ‘Caballito’.

“El día que vuelva sé que lo haré a Alianza Lima y será para campeonar”, admitió Paolo Hurtado; quien confesó que, puesto a decidir entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, habría jugado por el elenco celeste.