Óscar Vílchez, mediocampista de Alianza Universidad, es una persona muy activa en sus redes sociales donde opina sobre diversos temas como política o las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la expansión del coronavirus.

Sin embargo, este sábado sorprendió con una publicación en Twitter donde cuenta que un seguidor lo llamó “fracasado” porque no ganó nada a nivel internacional. El exmediocampista de Alianza Lima nunca dio el salto al extranjero a pesar de que conquistó tres títulos nacionales con el club blanquiazul en 2003, 2004 y 2017; además de uno con Sporting Cristal en 2012.

Pero lo más curioso de su publicación es que le respondió al usuario para que informe sobre sus logros en su carrera y lo dejó en “silencio”. “Hace un tiempo un usuario de Twitter me dijo fracasado porque no gané nada a nivel internacional. No hice más que darle la razón y pedirle que por favor nos muestre sus premios y reconocimientos por su labor en la administración de empresas. 6 meses de absoluto silencio”, publicó ‘Neka’.

La publicación de Óscar Vílchez en Twitter por coronavirus.

Marcio Valverde, actual jugador de Sport Huancayo y excompañero de Vílchez en 2012 cuando salieron campeones en Cristal con Robero Mosquera, respaldó su comentario con un emoticón de “risa” por la opinión del usuario hacia ‘Neka’.

Mientras que los hinchas de Óscar Vílchez le mostraron todo su apoyo con mensajes como “tranquilo Oscar, esas cosas debes ignorar”, “así gane o deje de ganar, lo que importa es disfrutar lo que haces”, “Salud Neka, donde juegas, la rompes”, entre otros.