Zevallos: “Estamos contentos y tenemos ilusión de lo que puede hacer Salas en Alianza Lima”

Alianza Lima no tuvo un buen inicio de temporada: los malos resultados del Torneo Apertura y la Copa Libertadores, sumado a las indisciplinas de algunos jugadores generó como consecuencia la renuncia de Pablo Bengoechea. Tras la salida del uruguayo, la dirigencia le buscó un reemplazo: Mario Salas.

En entrevista con RedGol de Chile, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, brindó algunas declaraciones con respecto a la llegada del ‘Comandante’ a La Victoria, además de señalar que se encuentran ilusionados con este proyecto debido al gran trabajo que realizó con Sporting Cristal en 2018.

“Tengo las mejores referencias de Mario Salas, de su trabajo y profesionalismo y no dudo que ha sido una muy buena decisión. Cuando Víctor Hugo Marulanda, nuestro director deportivo, expuso frente al Fondo Blanquiazul, luego de hablar con Mario y el preparador físico Alegría, la aprobación fue unánime para que llegue a Alianza. Con sinceridad estamos contentos, entusiasmados y con mucha ilusión de lo que puede hacer Salas en Alianza Lima”, empezó diciendo Zevallos.

El directivo de Alianza Lima reconoció que es difícil escoger a un técnico que no haya trabajado antes en Perú, debido a la dificultad que presenta el torneo en cuanto a los equipos de altura. Es por ello que decidieron contratar a Mario Salas.

“Siempre me ha costado pensar en técnicos que no conozcan el medio y acá no es sencillo, ya que jugar en un torneo contra ocho equipos de altura no es una cosa fácil y Mario demostró en Cristal mucha capacidad y una metodología de trabajo que le dio los resultados”, continuó Gustavo.

Finalmente, el medio chileno le preguntó por su paso en Colo Colo, donde no alcanzó a tener un buen rendimiento: “Estas cosas del fútbol se dan así y no nos preocupa que ahora último no haya tenido los mejores resultados en Colo Colo. El fútbol es así, lo importante es su metodología, trabajo y capacidad y todo eso nunca lo pusimos en duda”, concluyó el gerente deportivo de Alianza lima.