Ronda Rousey no tuvo un buen final con la WWE, ya que perdió ante Becky Lynch y Charlotte en el combate estelar del anterior WrestleMania. A pesar de que se especulaba una posible revancha con la irlandesa, la popular ‘Rowdy’ decidió alejarse del mundo de la lucha libre. Este viernes ofreció una entrevista y descartó que vaya a volver a los cuadriláteros.

La excampeona de UFC aseguró que nunca regresará a la WWE a tiempo completo, ya que no es el estilo de vida que ella desea. Como se sabe se “retiró” para pasar más tiempo con sus familiares y en su cabeza ronda la idea de ser madre. Sin embargo, recalcó que otra de las razones de su alejamiento fue por lo ingrato que han sido los fans con ella.

Hay que recordar que el impacto que tuvo Ronda Rousey en la WWE fue total y desde el primer instante que se confirmó su fichaje todo el universo la alabó. La apodada ‘Mujer más mala del planeta’ se convirtió en campeona femenina de RAW, pero en los últimos meses del 2018 e inicios del 2019 su feudo con The Man hizo que los hinchas se pusieron en su contra.

“¿Para qué voy a hacerlo? ¿No pasar tiempo con mi familia para a cambio gastar mi tiempo y energía en un puñado de put... fans desagradecidos que no me aprecian? Me encanta luchar. Me encantan mis compañeras. Me encanta salir ahí fuera, pero al final digo ‘que se jod... los fans’. Mi familia me quiere y me aprecia, y quiero que toda mi energía vaya para ellos”, señaló Rousey en el podcast ‘Wild Ride’ de Steve-O.

Durante todo el año pasado han surgido rumores de su presunta vuelta e incluso los mismos jefes expresaron sus deseos de trabajar nuevamente con la expeleadora de artes marciales mixtas. “Con toda seriedad, eso espero, que regrese a WWE. Sé que está muy emocionada por volver. Espero que la tengamos para WrestleMania 37”, declaró Stephanie McMahon dos meses atrás.

“Si alguna vez vuelvo nunca será a tiempo completo otra vez. Tú sabes, a ratos. Soy una persona bastante obsesiva, me gusta hacerlo con algo durante un tiempo y luego paso a por otra cosa. Pero no, nunca va a ser otra vez a tiempo completo, 200 días al año en la carretera, porque entonces era lo que necesitaba hacer para aprender y sumergirme en ello y entender de verdad de qué iba la cosa. Pero, una vez pasada esa etapa, no es un estilo de vida para mí”, añadió Ronda.