Mike Tyson sobre fumar el veneno de un sapo: “Es como si murieras y renacieras”

Myke Tyson es una de las personalidades más conocidas, pero también polémicas del mundo del deporte. El legendario peleador le confesó al cronista Alex Pappadema de la revista GQ que consumir el veneno de un sapo cambió su vida.

La historia original se remonta a cuando el Dr. Gerardo Sandoval fue el primer invitado del podcast Hoyboxin, donde habló de la sustancia 5-MeO-DMT, la cual es producto del Bufo alvarius, una especie de sapo que es conocido como “el sapo del río Colorado” o el “sapo del desierto de Sonora”.

Este anfibio produce un veneno que ayuda a ahuyentar depredadores; sin embargo, las personas descubrieron que es posible “ordeñar” al sapo para conseguir la sustancia que luego se seca y se fuma.

El cronista revela que el Dr. Gerry le comentó a Mike Tyson que fumar el veneno “era como saltar al corazón de Dios y regresar en solo 20 mintuos”. El peleador no titubeó y fue al frente para probar el famoso veneno. “Ya había consumido de todo, entonces pensé 'dame esa cosa, déjame ver esto”, comentó.

“Estaba enloqueciendo. ‘No quiero hacer esto más. Quiero que pare’ Demasiado tarde. No pude parar. Pensé, ‘la j... Oh, m... la j...’ ¿Qué estaba tratando de probar? Estoy muerto. Estoy muerto. Se acabó. Toda mi vida. Mi vida se fue. Tomé estas jod... drogas y me mató. No hay forma de que pueda sobrevivir a esto", fueron los pensamientos de Tyson durante el consumo del veneno. “Es como si murieras y renacieras”, agregó.

De acuerdo a lo que señala el artículo de GQ, Mike Tyson quedó fuera de su propia vida y la vio estirada en un tiempo lineal. "Vio símbolos aztecas, pirámides extrañas, personas que habían muerto”, se lee.

Pappadema explica que Mike Tyson ama la historia del sapo, no solo porque es entretenida, sino porque lo hace sentir bien. "Es una historia sobre la mejor persona en la que se está convirtiendo, no la persona que solía ser”, confiesa el cronista.