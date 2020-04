Marion Reimers: “En temas de fútbol femenil somos muy ignorantes”

Por: Renzo Rostaing

Antes de que iniciara el estado de emergencia a causa del coronavirus, la Federación Peruana de Fútbol anunció que conformaría una Liga Profesional de Fútbol Femenino para este año 2020. La pandemia obligó a postergar los planes.

En medio de la cuarentena, la periodista mexicana Marion Reimers concedió una entrevista al medio digital Los Palos Son Así y habló sobre el contexto actual del fútbol femenino en Latinoamérica, especialmente tomando como referencia la Liga MX Femenil y así se pueda organizar un buen torneo en nuestro país"

“Creo que lo primero que debe tener en cuenta es que en temas de fútbol femenil somos muy ignorantes. Conocer la historia del fútbol femenil en Latinoamérica significa entender de prohibición... no sé cómo la Federación Peruana vaya a ser las cosas, pero lo primordial es que se acerquen a sus futbolistas, hay que escucharlas, hablar con ellas a ver que quieren. Porque muchas veces los directivos y quienes detentan puestos de poder hablando de distintas desigualdades no se acercan a hablar con las personas que serán objeto de estas decisiones." señaló la analista deportiva.

Además, añadió que “el fútbol femenil es un deporte distinto, hay que pensarlo como si fura otro deporte: por las exigencias que presenta, por la falta de desarrollo que ha existido en el fútbol femenil. Muchas personas creen que no está posicionado (el fútbol femenil) porque a la gente no le interesa y no entienden que ha sido victima de discriminaciones durante casi 60 años. La FIFA prohibió el fútbol femenil en sus campos oficiales durante 60 años. Ahí hay una deuda histórica”.

Al ser consultada por los distintos tipos de discriminaciones que han sufrido las mujeres que juegan al fútbol, Reimers hizo énfasis en el lenguaje empleado para referirse a esta variante del balompié: “el fútbol no es femenino, es femenil, porque lo femenino es una atribución del género y el género es una construcción. Desde ahí tenemos que tener un acercamiento distinto y tenemos que contar otras historias. Además los dirigentes tienen que entender que esto no es una piedra en el zapato, es una industria en crecimiento”.

Para finalizar indicó que “los llamados magos del marketing no logran posicionar el fútbol femenil porque no les interesa, y no les interesa porque hay un trasfondo profundo de machismo”.

Sin duda, es necesario prepararse de manera correcta para que los talentos del fútbol femenil peruano se sientan arropados y estemos un paso más cerca de una sociedad más justa y libre de discriminación.