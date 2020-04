Carlos Zambrano vive un presente positivo en su carrera. Antes de la paralización del fútbol mundial por el coronavirus, se consagró campeón con Boca Juniors en la Superliga Argentina, en la que disputó el último y crucial encuentro ante Gimnasia y Esgrima de la Plata que consagró a los ‘Xeneizes’.

Mientras se recupera de una lesión a la costilla, el zaguero reveló en una entrevista un pasaje poco conocido de su trayectoria, cuando aún militaba en el equipo juvenil del Schalke 04 alemán, procedente de Cantolao, y tuvo la oportunidad de cruzarse con uno de sus ídolos en ese entonces.

Luego de confesar que Miguel Rebosio y Alberto Rodríguez fueron sus principales referentes en su posición, el ‘Káiser’ confesó que durante una pretemporada con el equipo juvenil del cuadro germano, se cruzó con el ‘Mudo’ en el hotel donde concentraba. Rodríguez, en aquel momento, era titular en el Sporting de Braga portugués y un elemento importante en la selección peruana.

“Yo estaba con el Schalke 04 en el 2006. Cuando llegué, era juvenil y los juveniles hacen su pretemporada en otros países. Al hotel llegó el Sporting Braga, donde estaba el ‘Mudo’ Rodriguez, y el entrenador me dice ‘acá hay un peruano, de la selección peruana, en el hotel’, y me dice ‘Alberto Rodríguez’. Era un ídolo para mi. Me lo presentó, le toqué la puerta, lo iba a buscar a cada rato”, señaló para ESPN.

Cuando lo tuvo en frente, no desaprovechó y le hizo una promesa que años después cumpliría. “Yo le dije directamente: ‘Yo en unos años voy a jugar contigo en la zaga, vas a ver, acuérdate de mí’”. Tal afirmación hizo que el actual zaguero de Alianza Lima le brinde un consejo. “En su momento, me dijo que tenia que esforzarme”, recordó el ‘León’.

“Pasó el tiempo, llegué a la selección y le dije ‘aquí estoy’. Era mi ídolo y hoy en día, creo que él podría decir que yo soy su ídolo", remarcó Carlos Zambrano, quien compartiría zaga con Alberto Rodríguez en la selección absoluta por primera vez en un encuentro del 2008 por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica ante Venezuela, que Perú ganó 1 a 0.

Carlos Zambrano comparó a Alianza Lima con Boca Juniors

En una conversación con periodistas de ESPN, Carlos Zambrano dio a conocer los motivos por los cuales se hizo hincha de Boca Juniors cuando era niño.

“Siempre me llamaron mucho los colores. También porque es el equipo del pueblo, así como en Perú lo es Alianza Lima, equipo del cual soy hincha. Siempre hubo algo que me atraía a Boca y, cuando surgió la oferta, dejé de lado el interés de otros clubes para cumplir uno de mis sueños”, reveló el ‘Káiser’.