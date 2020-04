Emili Rousaud presentó este viernes, 10 de abril, la dimisión de su cargo como vicepresidente primero del Barcelona junto con cinco directivos más (Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia). El exdirectivo ‘culé’ realizó una fuerte acusación sobre los problemas de la interna del club en medio de esta pandemia por coronavirus.

“Sinceramente, creo que en este caso, alguien ha metido mano en la caja. No sé a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro. No sé quién ha podido ser, pero tengo la idea que sí. Cuando pagas un millón de euros por algo que vale 100 000 euros... No sé quién ha sido, pero uno se puede hacer una idea. El tema de las redes es un asunto sucio, creo que alguien ha metido mano en la caja, pero no sé quién, aunque creo que no es de la junta”, dijo Rousaud en dialogo con RAC1.

“La clave está en la fragmentación de las facturas y la auditoría al respecto. No podíamos mirar a otro lado. La auditoría tenía dos partes, una para ver si era cierto que se descalificaban a ciertas personas y otra la del millón de euros que se pagó, que está por ver si es el valor real. La invitación a irnos por parte del presidente llega cuando el informe está al caer. El tema de las Redes es sucio”, agregó.

El exvicepresidente, que estaba llamado a ser el candidato continuista en las elecciones que en principio se tienen que celebrar en el verano de 2021, explicó que el contrato con I3 Ventures se troceó en operaciones inferiores a los 200 000 euros para que no tuviera que ser aprobado por la totalidad de la junta directiva.

“La auditoría está prácticamente acabada y el presidente sabe lo que pone y ese es uno de los factores por el que prescinde de nosotros”, explicó. “Se fraccionó el pagó para evitar el control de la comisión. Ahora hay una investigación abierta que dirá cómo fue todo. Eso Bartomeu ya lo sabe”, concluyó.