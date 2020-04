Desde sus cábalas hasta tirar al mar el auto de un dirigente: el lado más íntimo del ‘Loco’ Tagliani

Alianza Lima ha tenido muchos jugadores extranjeros a lo largo de su historia; sin embargo, son muy pocos los que han quedado en la memoria de la ‘blanquiazul’, uno de ellos es Nicolás Tagliani. El ‘Loco’ accedió a una entrevista con más de 40 preguntas para contar los detalles más profundos de su vida.

¿Un referente en el fútbol?

Martín Palermo.

¿Tienes alguna cábala?

Soy muy cabalero. Trato de dejar todo en el mismo lugar. Si voy a jugar, salgo con los mismos botines, misma ropa, desde chico he sido así.

¿A quién admiras?

A mi padre.

¿Un técnico que te marcó?

Daniel Córdoba.

¿Una decisión de la que te arrepientas?

Mi carácter era muy fuerte cuando era joven.

Si pudieras jugar en una cancha con cualquier futbolista, antiguo o actual, ¿a quién escoges?

Blas Giunta.

¿La cancha más difícil?

El Olímpico de Roma.

¿El partido que más recuerdas?

Cuando debuté en Estudiantes. Entré y metí el gol del empate. Eso me marcó.

¿A qué equipo te encantó ganarle en su casa?

A Universitario, aunque no fue en su cancha.

¿La grandeza de un club reside en los títulos o hinchada?

La grandeza reside en la hinchada. La gente es la que está siempre, los títulos van y vienen.

¿De qué equipo eres hincha?

Yo soy de Boca Juniors y Alianza Lima.

En tu mejor día, ¿a qué futbolista te pareces?

A Nicolás Tagliani. Nunca me comparé con nadie.

¿Tu principal virtud en una cancha fue?

Sentir la camiseta del club que me daba de comer.

¿En qué equipo del mundo te habría gustado jugar?

Ajax.

Si no hubieras sido futbolista, ¿qué habrías sido?

Ingeniero agrónomo.

¿En qué trabajo crees que te hubiera ido pésimo?

Cualquiera que sea en una oficina.

¿Cuál es tu mayor logro?

Mis dos hijas.

¿VAR sí o VAR no?

No, el VAR es una mentira.

¿Qué te llevó a ser futbolista?

Mi viejo fue futbolista. Nací con la pelota.

¿Habrías jugado por Universitario?

No. Hay jugadores que por plata sí van, pero el que siente la camiseta prefiere jugar en cualquier otro equipo. Yo no podría.

Si pudieras cambiar una regla en el fútbol, ¿cuál sería?

Los arbitrajes, pero es muy difícil. Mejor paso, no cambiaría nada.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?

En Estudiantes quería agarrar del cogote al técnico, pero me agarraron y me dijeron: “Buena suerte, mala suerte, quién sabe”. Luego lo entendí.

¿Cuál es el peor consejo que has recibido?

Siempre tuve gente buena al lado, nunca tomé un mal consejo.

Si fueras el último ser humano en la Tierra, ¿Qué harías?

Agarraría la camioneta, las tablas y me iría a la playa.

¿Cuáles son algunos eventos en tu vida que te hicieron convertirte en lo que eres ahora?

El nacimiento de mis hijas, muchos viajes, muchas vivencias. Enseñarles a mis hijas lo que es la vida, la humildad, a saber lo que tienen o lo que no tienen. Esos son los mejores momentos que hasta hoy vivo.

¿Cuál es tu mayor temor?

No tengo. Vivo el día a día.

¿Cuándo te sientes realmente vivo?

Cuando hago deporte. Estar en el mar, la playa, ese es mi cable a tierra. Como nacer de vuelta.

¿Escribirías un libro sobre tu vida? ¿Cómo se llamaría?

Sí, ya me propusieron algo interesante. En el fútbol hay dos tipos de futbolistas, el de élite y el que la peleó, yo fui los dos. El nombre no te lo digo porque no le quiero dar de comer a otros.

¿Cuál es la lección más difícil que has aprendido?

El carácter. Hoy pensaría dos veces antes de reaccionar.

Cuando las personas te miran, ¿qué crees que piensen sobre ti?

La verdad que no sé. Si les gusta, les gusta, y si no les gusta, mejor.

Si pudieras hacer una llamada de 20 segundos, al pasado, presente o futuro, ¿a quién llamarías?

Llamaría a mi abuelo para agradecerle. Él llevaba mi carrera.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Por intentar hacer las cosas bien.

¿Cuáles son las tres cosas que uno debe aprender en la vida?

Tuve la suerte que mi papá me enseñó todo de la vida, a vivir del deporte, a respetar al ser humano y cuidar lo que tengo.

¿Tienes algún recuerdo que te llene los ojos de lágrimas?

Muchos, soy muy llorón.

¿Qué te quita el sueño?

Ver deportes.

¿Qué es lo más ilegal que has hecho?

Hay un lago aquí que no se puede hacer deporte y lo hago. Me encanta.

¿Quién te descubre cuando mientes?

Mi señora.

¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida?

Que a mis hijas no les falte nada y sean humildes.

Si pudieras dar la vida por alguien, ¿por quién sería?

Mi familia.

¿Escuchas corazón o cerebro?

El corazón te lleva, te llama.

Cuando estás de mal humor, ¿prefieres quedarte solo o que alguien te anime?

Me encierro en mí mismo, me guardo todo, no hace bien, pero siempre fui así.

¿Quién es la persona con la que puedes conversar durante horas sin aburrirte?

Con mi viejo podría hablar toda la vida.

Si un genio te concediera 3 deseos, ¿qué pedirías?

El primero que no le falte nada a mis nenas. Segundo que me regale una casa con todo lo necesario frente al mar con buenas olas como para morir ahí tranquilo, y tercero la paz mundial.

¿Qué es lo más loco que has hecho? ¿Lo harías de nuevo?

A un dirigente de un club italiano que no vale la pena mencionar, no me quiso pagar, tenía un auto y se lo tiré al medio del mar. Le puse una piedra en el acelerador y se fue al agua. Con esa clase de personas sí lo haría otra vez. Creo que le dolió más el auto que lo que me tenía que pagar.

Un once histórico.

Gatti en el arco. Patrón Bermúdez y Felipe Melo en la zaga central. Scaloni y Hrabina en los laterales. El mediocampo con el Chicho Serna, Riquelme y Totti. Adelante Palermo, Farfán y Tagliani. ¿DT? Guardiola, algo haría.