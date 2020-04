Hirving Lozano, conocido como el ‘Chucky’ en el mundo del fútbol, no vivía la mejor de las aventuras en el Napoli de Italia hasta antes del parón de la Serie A por la pandemia del coronavirus. El mexicano no gozaba de continuidad y no había sumado la cantidad de minutos que esperaba a inicios del curso europeo.

En las últimas semanas, se ha especulado mucho con la salida del ‘Chucky’ Lozano del cuadro napolitano y en España aseguran que Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla están tras los pasos del seleccionado nacional de México.

La relación que tiene el futbolista de 24 años con su entrenador Gennaro Gattuso sería muy mala, por lo que no tendría intenciones de seguir en Italia y no vería con malos ojos arribar al fútbol español. Hasta el momento, cualquier de los tres clubes mencionados podría mostrar un interés real.

Fue el periodista Fernando Cevallos quien reportó desde España los supuestos deseos del cuadro ‘colchonero’ y del Valencia por contar con Hirving Lozano; sin embargo, asegura que sería el Sevilla el equipo que tiene pláticas avanzadas con el ‘Chucky'.

El atacante argentino Lucas Ocampo no seguiría la próxima temporada debido a sus buenas presentaciones con el cuadro andaluz, por lo que la llegada del exdelantero del PSV Eindovhen para el curso 2020/2021 no sería descabellada.

La única traba que podría tener el atacante mexicano para dejar el Napoli sería el factor económico, ya que el cuadro de la Serie A no aceptaría una oferta menor a 40 millones de euros. Cabe recordar que Hirving Lozano se convirtió en el pase más caro de la historia del conjunto napolitano.

¿Cuánto cuesta la carta de Hirving Lozano?

Según la última actualización del portal Transfermarkt, el cual cotiza el valor de los futbolistas en el mundo, el atacante mexicano tiene un precio de mercado de 35 millones de euros, cinco menos de lo que valía cuando llegó a la Serie A.

¿En qué posición juega Hirving Lozano?

El azteca puede jugar en las posiciones de extremo derecho, mediapunta o delantero; sin embargo, en sus mejores presentaciones ha jugado más cerca del área rival para aprovechar su velocidad y buena definición. En la presente temporada, el mexicano solo ha podido marcar tres goles en todas las competiciones con el Napoli.