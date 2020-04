Advíncula reveló cómo Roberto Mosquera lo convenció para que juegue de lateral

Luis Advíncula fue una de las grandes revelaciones del Sporting Cristal de Roberto Mosquera que salió campeón en el 2012. El jugador de 30 años, considerado uno de los más rápidos del mundo, llegó esa temporada al club rimense procedente del Juan Aurich de Chiclayo contratado como delantero.

Sin embargo, Advíncula sufrió un gran cambio ya que su proyección como delantero fue bloqueado por Junior Ross, Irven Ávila y Hernán Rengifo. En entrevista con Movistar Deportes, el jugador del Rayo Vallecano recordó el momento en que Mosquera lo sacó de ‘9’ para ponerlo a la banda.

“Los primeros dos meses se la pasó convenciéndome que podía ser un gran delantero y el resto del campeonato se la pasó convenciéndome de que podía ser un gran lateral. La primera vez que me puso de lateral en un entrenamiento, marqué a Junior Ross que ese año estaba volando. Me hizo la fiesta y me fui a mi casa renegando. Semanas después, me puso de titular y desde ahí no me saco más”, continúo.

Advíncula contó la conversación que tuvo con Roberto Mosquera para cambiar de posición. “Me dijo: ‘Luis, ¿tú quieres jugar?’ y le respondí “sí, profe”. ‘Entonces vas a jugar de marcador’. ‘¿Profe de marcador?’ ‘Sí, de marcador. Tú has escuchado la canción de Oscar de León: ¿siéntate ahí?’ y tocó jugar de marcador”, recordó entre risas Advíncula.

Finalmente, Luis Advíncula confesó que le gustaba ser marcador porque tenía más espacio para acompañar al ataque pero que le costaba volver y cerrar los contragolpes. “Mosquera me enseñó mucho en ese aspecto, una cosa es marcar ida y vuelta y otra marcar a un extremo que te viene encarando. Llevo ocho años, y siempre le voy a agradecer a Mosquera que me ha marcado en mi carrera”.