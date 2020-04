Luis Advíncula a ‘Cuto’ Guadalupe tras el tiktok: “Él sabe que le he dado vida”

No es un secreto que Luis Advíncula es un jugador al que le gusta crear un buen ambiente en la interna de la selección peruana. Sus locuras se han viralizado en redes sociales y esto le ha ayudado a ganarse el aprecio de la hinchada. En los últimos días, el jugador del Rayo Vallecano fue protagonista de un divertido video de TikTok al imitar al ‘Cuto’ Guadalupe, que terminó arrancando bastantes carcajadas.

El popular ‘Rayo’, manifestó en una transmisión en vivo de Movistar Deportes vía Instagram, que fue consciente que al crear ese video, este terminaría siendo un “boom”. Entre risas, Advíncula confesó que disfrutó personificar al exjugador de Universitario de Deportes y no hubo problemas porque conoce al ‘Cuto’.

Incluso, con algo de picardía, hizo hincapié que ese video viral le terminó “dando vida al ‘Cuto’”.

“Él sabe que le he dado vida, ha salido en un par de canales. He revivido al ‘Cuto’", dijo entre risas el lateral derecho de la selección peruana.

Sobre su permanencia en el Rayo Vallecano, Advíncula explicó que decidió quedarse en el club, a pesar de haber descendido, por el plan de trabajo que le pusieron sobre la mesa.

“Estar un año en un club, en otro club... el plan que me ofreció el club (Rayo Vallecano), los jugadores que iban a traer, decidí quedarme, no me arrepiento. La segunda es bastante competitiva, el equipo me ha tratado bien, eso pesó mucho. Madrid es muy bonito”.

Además, el tema de su permanencia en el conjunto de Vallecas pasó por una decisión independiente, no fue consultado con Ricardo Gareca. “No la consulté con Gareca. El Rayo hace la opción de comprar, la analicé, no había nada, me quedé acá”, finalizó.