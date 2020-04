Luis Advíncula confesó que una vez se sintió discriminado y se peleó con un compañero

En entrevista con Movistar Deportes, Luis Advíncula reveló un tenso pasaje de su vida que le tocó vivir cuando jugó en un club del exterior. El lateral de la selección peruana hizo hincapié que es una persona pacífica, pero hubo una ocasión en que terminó peleándose con un compañero. Aunque no reveló el nombre del club, al parecer se trataría del Hoffenheim de Alemania.

El ‘Rayo’, como es apodado, sostuvo que se sintió discriminado y esto conllevó a que le terminara increpando entre insultos a su compañero.

“Por mi carácter yo me llevo bien con todos”, empezó comentando el lateral del Rayo Vallecano. Sin embargo, una situación lo llevó al límite e hizo que reaccionara dentro de la institución en la que jugaba.

“Una sola vez me llevé mal con un compañero, era de padre alemán y madre rusa. Él era ‘color hoja bond’ (raza blanca), además era lateral derecho, y sentía que hablaba da mí”, comentó.

“Yo no le entendía nada, pero sentía que hablaba de mi. En el campo hacíamos juego reducido, jugábamos en el mismo equipo y no me la pasaba”, sostuvo.

Pero, llegó un momento en el que el futbolista europeo, a quién no identificó Advíncula, terminó colmando la paciencia del peruano.

Según cuenta el actual jugador del Rayo Vallecano, este compañero le hizo un desplante a la hora del desayuno en las instalaciones del club. “Me senté a su lado y él se fue a otra mesa”.

“Le tiré el cereal. A mi me terminaron multando, me suspendieron. Este tipo es racista le decía, el me insultaba en alemán y yo en español”, confesó entre risas el lateral de la selección peruana.