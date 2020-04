Selección peruana: Carlos Zambrano le jugó una broma Luis Advíncula cuando reveló que profesión pudo haber seguido.

Desde el confinamiento en su hogar por el coronavirus en Argentina, Carlos Zambrano fue entrevistado vía Facebook por la cadena ESPN. El defensa central habló de todo un poco, incluso sobre el hipotético caso en que no hubiese sido futbolista profesional. Fiel a su estilo, el ‘León’ dio como ejemplo lo que alguna vez respondió Luis Advíncula, y la broma que le terminó jugando.

El zaguero ‘xeneize’ confesó que esa esa interrogante siempre ha surgido en los camerinos de la selección peruana, pero nunca hay una respuesta concreta ya que todos nacen con el sueño de convertirse futbolistas. Sin embargo, contó que Advíncula tenía una idea sobre la profesión que hubiese seguido, pero Zambrano terminó haciéndole una broma por su velocidad.

Ver desde minuto 44

“De no ser futbolista, él hubiese sido ladrón por su velocidad”, contó que le dijo al jugador del Rayo Vallecano. El lateral derecho no se quedó callado y respondió que pudo ser ingeniero o doctor. A esto, el defensa de Boca Juniors contesto: “si tú no has estudiado”.

Esto no hace más que reflejar el buen ambiente en la interna de la ‘Blanquirroja’, tanto como Zambrano y Advíncula fueron piezas claves en la última Copa América donde Perú logró el subcampeonato.

Por otra parte, el ‘León’ se viene recuperando, en tiempos de cuarentena, de una fractura en la costilla al enfrentar a Gimnasia La Plata.