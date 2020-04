Luis Advíncula recordó a Everton: “Me puso a bailar salsa, reggaetón y huayno”

Tras declararse el aislamiento social obligatorio, los medios de comunicación usan las transmisiones en vivo para generar contenido deportivo de manera diaria. En esta oportunidad, Luis Advíncula fue entrevistado por Movistar Deportes y habló sobre su carrera futbolística, además de recordar los partidos por Copa América en 2019.

El lateral derecho del Rayo Vallecano habló sobre sus enfrentamientos contra Everton por la última fecha del grupo A y la final de la Copa América 2019. Advíncula bromeó con eso y dijo que el brasileño lo puso a "bailar salsa, reggaetón y huayno”.

PUEDES VER Reimond Manco entregó víveres a los pobladores más afectados por el coronavirus

"El más difícil que he marcado ha sido el chato Everton. Yo estaba esperando que lo vendan para ver si me daba un porcentaje de su pase, no sé que pasó. Everton me metió un baile tremendo, bailé salsa, reggaetón, huayno”, comentó entre risas el lateral de la selección nacional para Movistar Deportes.

Tras esto, Advíncula añadió que son circunstancias que pasan en todos los partidos: "Es así, estás expuesto a esto. Hay días en el que te toca el más picante, pero tu estás mejor y no te hace una o tú no estás en un buen día y te desbarata”.

Mira aquí la entrevista a Luis Advíncula

Aldo Corzo vs. Neymar

José Chavarri, entrevistador de Movistar Deportes, le recordó a Advíncula el enfrentamiento que tuvo el delantero del PSG con su compañero de selección, Aldo Corzo, a lo que Luis replicó: "Neymar no le hizo una, lo marcó muy bien, vi el partido. El lateral está expuesto a eso, puedes marcar muy bien al más picante de todos o puedes tener un día como Luis Advíncula y que te pinte la cara Everton. Pero uno aprende de eso”, precisó.