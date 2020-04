Debido al parón del fútbol mexicano por la pandemia del coronavirus, los clubes están conformando sus listas de representantes para la eLiga MX, el torneo virtual de FIFA 20 que reemplazará al Clausura 2020. Entre ellos, Tigres seleccionó a sus tres jugadores para buscar la gloria.

Los elegidos por el club universitario son el arquero Nahuel Guzmán, Luis Quiñones y Francisco Venegas. Sin embargo, Jürgen Damm no quedó contento con esta decisión, pues él quería formar parte de la competencia de videojuegos y asegura que le hubiese gustador cátedra.

“La verdad yo soy el mejor de todos pero no me seleccionaron, entonces uno acata las órdenes y está para lo que le pidan. No me tocó en esta ocasión, ni modo, esperaremos la oportunidad, pero si me hubiera gustado darle una cátedra a los demás”, aseguró el volante mexicano en entrevista para Fox Sports.

“La verdad me faltó insistir un poco más, porque me agarró de sorpresa cuando me dijeron: ‘ya están los tres candidatos’, pero bueno, esto hablando se puede resolver, hay posibilidad de que entre otro, entonces vamos a ver cómo se desarrolla, hay muchos partidos a ver si me dan un clásico”, agregó Jürgen Damm.

Por otra parte, antes que mostrarse negativo ante su no participación en el torneo, el futbolista surgido en las fuerzas básicas de Pachuca se vio optimistas y le auguró un buen papel a sus compañeros en la eLiga MX.

“Conozco bien a Nahuel, Quiñones y Venegas, son buenos jugadores y ojalá en el FIFA pongan a Tigres en lo más alto”, contó.

¿En qué consiste la eLiga MX?

La eLiga MX será una imitación virtual del suspendido torneo mexicano, por lo que contará con 17 jornadas en total. Cada partido tendrá una duración de solo 6 minutos con un descanso intermedio de 2.38 minutos. Los equipos serán manejados por tres personas.

Al igual que en la Liga MX, los ocho equipos que obtengan mejores resultados podrán acceder a una liguilla. Si dos o más equipos resultan empatados, será la cantidad de goles la que defina los puestos.

Los jugadores reales se turnarán para comandar a sus equipos. América, Tigres, Pumas y Morelia ya revelaron quiénes serán los encargados de asumir el mando de sus equipos en el torneo de FIFA 2020 de la consola de PlayStation.