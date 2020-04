Cristhian Pacheco entrena desde su casa con miras a Tokio 2020.

El maratonista peruano, Cristhian Pacheco, viene cumpliendo con las disposiciones del Gobierno para frenar el coronavirus. En plena cuarentena, el atleta nacional no deja que esto lo aleje del principal objetivo que es subir al podio en Tokio 2020. Para eso trabaja duro desde su domicilio.

El fondista huancaíno subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le ve en su casa realizando trabajos de fortalecimiento en las piernas. La publicación le valió recibir decenas de comentarios de sus seguidores, en su mayoría felicitándolo por su empeño y deseándole éxitos en su objetivo principal.

En contacto con Radio Ovación, Pacheco brindó detalles de cómo viene entrenando durante la cuarentena. “Debido a la cuarentena, no podemos ir a entrenar a la pista atlética, por eso estamos haciendo ejercicios de fortalecimiento en casa como pesas, abdominales los cuales nos sirven para estar en forma”, indicó.

El también medallista en Lima 2019, opinó sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y aseguró que en su caso, esto le da más tiempo de entrenamiento y le permitirá llegar en mejor nivel al certamen. "A mí no me afecta, más bien personalmente me beneficia porque con lo que estamos pasando, no podemos cumplir nuestro plan de entrenamiento al cien por ciento. Si los Juegos hubiesen sido en el mes de Julio, no llegábamos al cien por cien ya que la pandemia hasta ahora nos sigue afectando”.

Por el momento, Cristhian Pacheco seguirá entrenando en su casa de Huancayo mientras dure el confinamiento. Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo a mediados del próximo año.