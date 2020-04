El país se encuentra pasando por un complicado momento debido al coronavirus; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que se den actos solidarios por parte de jugadores de fútbol. En primera instancia fue Carlos Zambrano quien entregó víveres a las familias que no calificaron para el bono de 380 soles y en esta oportunidad, Reimond Manco también hizo lo mismo.

A través de sus redes sociales, el habilidoso jugador del Deportivo Binacional impuso una campaña para estar unidos y ayudar a la población más vulnerable. Ahora, en su cuenta de Instagram, el popular ‘Rei’ compartió un video donde se le puede ver entregando víveres a los más necesitados.

“Hola gente. Los saluda su amigo Reimond Manco. Esta vez vengo a invitar a todos mis amigos, a toda la gente cercana a mí, a que pueda ayudar a toda la gente que hoy en día necesita, porque tenemos que demostrar en estos tiempos difíciles que somos uno solo y que el Perú va a salir adelante”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Hoy jueves, publicó una fotografía suya entregando víveres a un anciano de bajos recursos: "Una imagen vale más que mil palabras; sigan sumándose gente, escriban al inbox para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, demostremos que somos un país unido”, animó.

La mayoría de seguidores Reimond Manco aplaudieron su gesto; mientras que otros criticaron su accionar por salir a las calles. Ante esto, el jugador de Binacional mandó un contundente mensaje: "Mi gente, gracias por sus comentarios, llevo muchos años haciendo obras sociales. Nunca publiqué nada porque no me gusta. Esta vez me animo porque quiero incentivar a que más personas puedan hacerlo ¡Vamos Perú, sí se puede!”.

Mira aquí el video de Reimond Manco